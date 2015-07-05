金砖国家：7月3日股汇市收盘纵览

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透7月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月3日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.74%或7.16点，报964.31点。
中国股市：沪综指震荡收跌5.8%再创逾三个月新低，新股发行冻资再次扰动市场
中国汇市：人民币微幅收跌，市场关注离岸流动性趋紧
香港股市：收跌，中国股灾与希腊危机打击人气
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巴西股市：拉美主要股市指标股指下滑，投资者静待希腊周日就国际救助条款举行的公投。此次公投结果可能决定希腊在欧元区的未来。巴西指标Bovespa指数 收跌1.1%报52,519点。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元下跌逾1%，不及其他拉美货币表现，因此前该国央行放慢货币互换展期步伐，减弱了对汇市的干预力度。对希腊未来命运的担忧也令拉美市场承压。不过由于美国市场因独立日假期休市，交易迟滞。雷亚尔 收报3.1386/93，上日收报3.0950/60。
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南非股市：收跌，铁矿石企业Kumba Iron Ore降至10周低位，因中国铁矿石期货价格连续第六日下挫。Top-40指数 收低0.58%，至46,355点。大盘综合指数 跌0.48%，报51,967点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因南非经济数据持续令人失望
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印度股市：触及两个半月高点，并连续第三周收高，因为希腊违约因素被认为已在股价中得到反映，而且雨季的推进情况好于预期，也帮助支持人气。指标BSE指数 收高0.53%至28,092.79点；NSE指数 收升0.47%至8,484.90点。
印度汇市：卢比兑美元 收报63.44，上日收报63.51。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报919.610点，上日报932.04点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.17%，报505.54点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.85%，报56.00卢布。卢布兑欧元 挫跌0.96%，至62.16卢布。(完) (整理 徐文焰；审校 李爽)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-