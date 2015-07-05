金砖国家：7月3日股汇市收盘纵览

路透7月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月3日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.74%或7.16点，报964.31点。

中国股市：沪综指震荡收跌5.8%再创逾三个月新低，新股发行冻资再次扰动市场

中国汇市：人民币微幅收跌，市场关注离岸流动性趋紧

香港股市：收跌，中国股灾与希腊危机打击人气

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巴西股市：拉美主要股市指标股指下滑，投资者静待希腊周日就国际救助条款举行的公投。此次公投结果可能决定希腊在欧元区的未来。巴西指标Bovespa指数 收跌1.1%报52,519点。

巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元下跌逾1%，不及其他拉美货币表现，因此前该国央行放慢货币互换展期步伐，减弱了对汇市的干预力度。对希腊未来命运的担忧也令拉美市场承压。不过由于美国市场因独立日假期休市，交易迟滞。雷亚尔 收报3.1386/93，上日收报3.0950/60。

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南非股市：收跌，铁矿石企业Kumba Iron Ore降至10周低位，因中国铁矿石期货价格连续第六日下挫。Top-40指数 收低0.58%，至46,355点。大盘综合指数 跌0.48%，报51,967点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因南非经济数据持续令人失望

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印度股市：触及两个半月高点，并连续第三周收高，因为希腊违约因素被认为已在股价中得到反映，而且雨季的推进情况好于预期，也帮助支持人气。指标BSE指数 收高0.53%至28,092.79点；NSE指数 收升0.47%至8,484.90点。

印度汇市：卢比兑美元 收报63.44，上日收报63.51。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报919.610点，上日报932.04点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.17%，报505.54点。