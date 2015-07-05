欧洲政经：希腊开始备受瞩目的公投，是否续留欧元区存疑

路透雅典7月5日 - 希腊周日将投票决定是否接受实施更多撙节举措的要求，以得到国际援助。这场利害攸关的公投可能决定希腊在经历了七年的经济痛苦后，是否将退出欧元区。

面对银行关门以及金融灾难风险，两种立场势均力敌，最终结果可能不会明确授权政府进行协商，希腊债权人的愿望恐落空。

投票将于1600GMT结束，官方料在1800GMT公布初步预测结果。

周五公布的四份民调显示，拟投“赞成”票的人数略微领先。第五份民调中打算投“否定”票的比例高出0.5个百分点。所有调查结果都在误差范围内。

希腊民众未来数日或数周可能面对更多金融和政治动荡。

“总之，总理齐普拉斯提早离任的可能性比希腊退出欧元区的可能性更大，”咨询公司Teneo Intelligence的Wolfgang Piccoli写道。

“无论周日公投结果如何，政界的大幅震荡将会持续。”

公投前夕，财长瓦鲁法基斯向希腊民众承诺，如果他们投“反对”票，欧洲债权人将不得不立刻给予希腊更有利的条款，包括大规模债务减免和减少撙节。欧盟官员则警告称，他的承诺是可怕的错觉。

如果希腊人对救助条款投下“赞成”票，齐普拉斯和瓦鲁法基斯料将双双辞职，触发新一波不确定性，届时各政党将试着结成联合政府，继续与债权人协商，直至举行选举。

欧洲债权人已经表示，投票“赞成”将给希腊带来援助希望。但资本管制以及上周对国际货币基金组织(IMF)贷款违约，损及希腊经济和信誉，因此新的救助计划条款或许比上周的提议更严格。

投票“反对”将带来更大的不确定性，甚至有可能导致金融崩溃。

欧洲决策者已经公开警告，这样的结果将意味着拒绝与债权人和欧元区谈判，那么希腊将得不到任何外部资金来避免破产，只能靠自己。

这在很大程度上将取决于欧洲央行，该央行周一上午将评估希腊银行业依赖的紧急流动性政策。

若希腊民众投票反对，或者该国政府7月20日对欧洲央行的债务违约，那么欧洲央行可能决定冻结流动性，甚至彻底切断资金供应。

有人担心，若公投无法得出压倒性的结果，非但不能传递出希腊政府行动意图的明确迹象，还可能进一步加重混乱局面，甚至引发暴力抗议活动。