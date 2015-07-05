欧洲政经：希腊开始备受瞩目的公投，是否续留欧元区存疑

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透雅典7月5日 - 希腊周日将投票决定是否接受实施更多撙节举措的要求，以得到国际援助。这场利害攸关的公投可能决定希腊在经历了七年的经济痛苦后，是否将退出欧元区。
面对银行关门以及金融灾难风险，两种立场势均力敌，最终结果可能不会明确授权政府进行协商，希腊债权人的愿望恐落空。
投票将于1600GMT结束，官方料在1800GMT公布初步预测结果。
周五公布的四份民调显示，拟投“赞成”票的人数略微领先。第五份民调中打算投“否定”票的比例高出0.5个百分点。所有调查结果都在误差范围内。
希腊民众未来数日或数周可能面对更多金融和政治动荡。
“总之，总理齐普拉斯提早离任的可能性比希腊退出欧元区的可能性更大，”咨询公司Teneo Intelligence的Wolfgang Piccoli写道。
“无论周日公投结果如何，政界的大幅震荡将会持续。”
公投前夕，财长瓦鲁法基斯向希腊民众承诺，如果他们投“反对”票，欧洲债权人将不得不立刻给予希腊更有利的条款，包括大规模债务减免和减少撙节。欧盟官员则警告称，他的承诺是可怕的错觉。
如果希腊人对救助条款投下“赞成”票，齐普拉斯和瓦鲁法基斯料将双双辞职，触发新一波不确定性，届时各政党将试着结成联合政府，继续与债权人协商，直至举行选举。
欧洲债权人已经表示，投票“赞成”将给希腊带来援助希望。但资本管制以及上周对国际货币基金组织(IMF)贷款违约，损及希腊经济和信誉，因此新的救助计划条款或许比上周的提议更严格。
投票“反对”将带来更大的不确定性，甚至有可能导致金融崩溃。
欧洲决策者已经公开警告，这样的结果将意味着拒绝与债权人和欧元区谈判，那么希腊将得不到任何外部资金来避免破产，只能靠自己。
这在很大程度上将取决于欧洲央行，该央行周一上午将评估希腊银行业依赖的紧急流动性政策。
若希腊民众投票反对，或者该国政府7月20日对欧洲央行的债务违约，那么欧洲央行可能决定冻结流动性，甚至彻底切断资金供应。
有人担心，若公投无法得出压倒性的结果，非但不能传递出希腊政府行动意图的明确迹象，还可能进一步加重混乱局面，甚至引发暴力抗议活动。
“最可怕的结果将是51:49，”德国一位高官表示。“而这种结果很有可能出现。”(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。