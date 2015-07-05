背景资料：瑞士央行要抑制瑞郎升值，政策选项几何？

路透苏黎世7月3日 - 瑞士央行目前正努力压低瑞郎汇价，同时希腊进入新一轮不确定和政治动荡时期，这可能使避险资金流向瑞郎。

瑞士央行很少证实其干预外汇市场以抑制瑞郎升值。瑞郎走势是瑞士货币政策的核心。

自弃守瑞郎兑欧元汇率上限1.2后，瑞士央行一直实施负利率政策，并干预汇市。

瑞郎涨势以及今明两年通胀预期为负，让瑞士出口导向型经济饱受重创，瑞士央行手中的政策选项已然不多。

以下为分析师预期瑞士银行可能面对的情境：

**资产购买**

国际货币基金组织(IMF)在3月建议，瑞士可以考虑通过启动购买外币资产和一些国内资产的计划，进一步放宽货币政策。

瑞士信贷分析师Maxime Botteron表示，鉴于央行不愿扩大资产负债表，就像其弃守瑞郎上限时所表达的那样，只要瑞郎不大幅升值、通缩风险没有大幅上升、且瑞士经济未陷入严重衰退，那么这一计划似乎就不太可能实施。

**外汇干预**

承诺干预外汇市场以及实施负利率，是瑞士央行目前的主要政策手段。分析师称，买入欧元和卖出瑞郎将有助于压制瑞郎汇率，但可能令央行资产负债表膨胀。瑞士央行称资产负债表面临的风险是弃守瑞郎上限的一个主要原因。瑞士央行的举动已使瑞士外汇储备到5月增至5,175亿瑞郎(5,501亿美元)。

**购债**

欧洲央行已启动1万亿欧元“量化宽松”计划，买入政府公债和其他资产，并激励萎靡不振的欧元区经济。瑞士央行在金融危机后曾试着买进公债，但该举措在宽松货币环境方面并不成功。分析师称，瑞士公债市场规模较小且流动性不强，投资者大多持有债券至到期，不适合采取大规模购债举措。

**降息**

瑞士央行称，瑞郎存款利率尚未触及下限，还有进一步降息空间。分析师称，央行也很有可能同时降低指标利率。

这可能使民众囤积现金，以避开存款收费。这还可能激励楼市泡沫，瑞士央行曾通过提高对抵押贷款机构的资本要求来对抗楼市泡沫。

**新的瑞郎上限**

瑞士工会和左翼社会民主党人士呼吁实施新的汇率上限，以保护经济。由于瑞士政府坚定支持瑞士央行，其他政党也普遍支持货币政策，所以实施新汇率上限的提议不太可能得到瑞士央行的采纳。

分析师称，瑞士央行就算设定新的汇率上限，其守卫该上限的勇气也将很快面临外汇投资者的考验，因为该央行曾经在压力之下放弃了最初1.2的汇率上限。

**外汇篮子**

瑞士央行弃守汇率上限之前，前央行顾问Ernst Baltensperger曾建议，以一个与欧元和美元货币篮子挂钩的汇率上限来取代。

在6月政策会议上被问及把瑞郎汇率和一篮子货币挂钩时，瑞士央行反应平淡，称此举不能从根本上解决瑞郎汇率问题。

**资本管制**

尽管可能性非常小，且需要政府支持，但瑞士有可能对银行现金取款实施管制。