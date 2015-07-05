背景资料：瑞士央行要抑制瑞郎升值，政策选项几何？

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透苏黎世7月3日 - 瑞士央行目前正努力压低瑞郎汇价，同时希腊进入新一轮不确定和政治动荡时期，这可能使避险资金流向瑞郎。
瑞士央行很少证实其干预外汇市场以抑制瑞郎升值。瑞郎走势是瑞士货币政策的核心。
自弃守瑞郎兑欧元汇率上限1.2后，瑞士央行一直实施负利率政策，并干预汇市。
瑞郎涨势以及今明两年通胀预期为负，让瑞士出口导向型经济饱受重创，瑞士央行手中的政策选项已然不多。
以下为分析师预期瑞士银行可能面对的情境：
**资产购买**
国际货币基金组织(IMF)在3月建议，瑞士可以考虑通过启动购买外币资产和一些国内资产的计划，进一步放宽货币政策。
瑞士信贷分析师Maxime Botteron表示，鉴于央行不愿扩大资产负债表，就像其弃守瑞郎上限时所表达的那样，只要瑞郎不大幅升值、通缩风险没有大幅上升、且瑞士经济未陷入严重衰退，那么这一计划似乎就不太可能实施。
**外汇干预**
承诺干预外汇市场以及实施负利率，是瑞士央行目前的主要政策手段。分析师称，买入欧元和卖出瑞郎将有助于压制瑞郎汇率，但可能令央行资产负债表膨胀。瑞士央行称资产负债表面临的风险是弃守瑞郎上限的一个主要原因。瑞士央行的举动已使瑞士外汇储备到5月增至5,175亿瑞郎(5,501亿美元)。
**购债**
欧洲央行已启动1万亿欧元“量化宽松”计划，买入政府公债和其他资产，并激励萎靡不振的欧元区经济。瑞士央行在金融危机后曾试着买进公债，但该举措在宽松货币环境方面并不成功。分析师称，瑞士公债市场规模较小且流动性不强，投资者大多持有债券至到期，不适合采取大规模购债举措。
**降息**
瑞士央行称，瑞郎存款利率尚未触及下限，还有进一步降息空间。分析师称，央行也很有可能同时降低指标利率。
这可能使民众囤积现金，以避开存款收费。这还可能激励楼市泡沫，瑞士央行曾通过提高对抵押贷款机构的资本要求来对抗楼市泡沫。
**新的瑞郎上限**
瑞士工会和左翼社会民主党人士呼吁实施新的汇率上限，以保护经济。由于瑞士政府坚定支持瑞士央行，其他政党也普遍支持货币政策，所以实施新汇率上限的提议不太可能得到瑞士央行的采纳。
分析师称，瑞士央行就算设定新的汇率上限，其守卫该上限的勇气也将很快面临外汇投资者的考验，因为该央行曾经在压力之下放弃了最初1.2的汇率上限。
**外汇篮子**
瑞士央行弃守汇率上限之前，前央行顾问Ernst Baltensperger曾建议，以一个与欧元和美元货币篮子挂钩的汇率上限来取代。
在6月政策会议上被问及把瑞郎汇率和一篮子货币挂钩时，瑞士央行反应平淡，称此举不能从根本上解决瑞郎汇率问题。
**资本管制**
尽管可能性非常小，且需要政府支持，但瑞士有可能对银行现金取款实施管制。
瑞士央行已暗示，不会寻求采取这类大动作，但表示不排除采用任何政策工具的可能性，包括资本管制。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
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