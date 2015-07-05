全球贸易：欧盟将对俄罗斯进口铝箔征收12.2%的临时反倾销税

路透布鲁塞尔7月4日 - 欧盟公报周六称，将对进口俄罗斯铝箔征收反倾销关税，因初步调查显示，在欧盟出售的铝箔低于正常市价。

公报称，从周日起对俄罗斯进口铝箔征收12.2%的临时反倾销关税。这些铝箔都是由全球最大铝生产商--俄铝 生产的。

临时关税将持续六个月，届时欧盟执委会将完成调查，结果可能正式实施最终关税，征税期为五年。

俄铝在一份评论邮件中称，将继续与欧盟执委会配合，完成调查。