全球贸易：欧盟将对俄罗斯进口铝箔征收12.2%的临时反倾销税

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透布鲁塞尔7月4日 - 欧盟公报周六称，将对进口俄罗斯铝箔征收反倾销关税，因初步调查显示，在欧盟出售的铝箔低于正常市价。
公报称，从周日起对俄罗斯进口铝箔征收12.2%的临时反倾销关税。这些铝箔都是由全球最大铝生产商--俄铝 生产的。
临时关税将持续六个月，届时欧盟执委会将完成调查，结果可能正式实施最终关税，征税期为五年。
俄铝在一份评论邮件中称，将继续与欧盟执委会配合，完成调查。
俄铝还表示，希望当调查结束时，“欧盟考虑到我们的立场，能够降低或取消征收反倾销税”。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-