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债券 | 2015年 7月 5日 星期日 20:04 BJT

德国财政：德国央行总裁称，希腊脱欧将损及德国预算--德国商报

路透柏林7月5日 - 德国商报(Handelsblatt)周日引述政府消息人士的话称，德国央行总裁魏德曼周日警告梅克尔内阁称，若希腊脱离欧元区将导致德国预算出现数以十亿欧元计的缺口。

该报称，魏德曼表示希腊脱欧将打击投入预算的德国央行获利。

报告还称，希腊脱欧将意味着，德国央行的损失将高于央行已经为欧元危机拨备的144亿欧元，因为它会令央行购买的希腊债券遭遇损失。

未联系到德国央行人士以及德国政府发言人予以置评。(完)

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