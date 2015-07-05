澳新经济指标预测--7月6日-7月13日****

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月6日当周 7月6日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 6月 -- +0.3% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 6月 -- -4.3% 网络招聘广告 -- +0.1% 2200 新西兰NZIER企业信心 第二季 -- 23.0% 7月6日-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 6月 -- 48 7月7日(二) 0430 澳洲央行利率决定 7月 2.00% 2.00% 7月8日(三) 2245 新西兰电子卡零售销售额(较前月) 6月 -- +1.2% (较上年同期) -- +3.2% 7月9日(四) 0130 澳洲就业人口(万人) 6月 减少0.5 增加4.2 全职就业人口(万人) -- 增加1.47 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 6.1% 6.0% 7月10日(五) 0130 澳洲自住房屋融资 5月 -3.5% +1.0% 投资房屋融资 -- +2.6% 7月13日当周 7月13日(一) 暂无重要经济数据公布。 (完)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-