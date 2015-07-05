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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 06:23 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆跳空低开2%，空头格局确立

2203GMT

* 欧元兑日圆跳空低开2%，因希腊公投消息引起避险心态

* 不确定性主导市场，汇价交投于70个跳动点区间内--成交活跃，但恐慌情绪有限

* 动量指标方面，五、10和20日移动均线下移--空头格局确立

* 4-6月涨势的50%回档位133.54，及133.00上方形成的双底均带来支撑

* 亚洲时段高位134.36、及纽约收盘价136.47为首道阻力位

* 图表：link.reuters.com/gub25w

(完)

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