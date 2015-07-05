日韩经济指标预测--7月6日-7月13日****

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月6日当周 7月6日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 5月 -- +1.9 领先指标(较前月) -- +1.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 12,458 7月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 5月 盈余15,420盈余13,264 7月8日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +9.3% 0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 53.3 2350 日本机械订单(较前月) 5月 -5.0% +3.8% (较上年同期) +16.3% +3.0% 7月9日(四) -- 韩国央行利率决议 7月 -- 1.50% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- -3.5% 进口物价(较上年同期) -- -14.6% 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 6月 持平 +0.3% (较上年同期) -2.3% -2.1% 7月10日(五) 0500 日本消费者信心指数 6月 -- 41.4 7月13日当周 7月13日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 5月修正值 -- -2.2% 产能利用指数(较前月) 5月 -- -0.4% (完)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-