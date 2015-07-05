日韩经济指标预测--7月6日-7月13日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月6日当周 7月6日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 5月 -- +1.9 领先指标(较前月) -- +1.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 12,458 7月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 5月 盈余15,420盈余13,264 7月8日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +9.3% 0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 53.3 2350 日本机械订单(较前月) 5月 -5.0% +3.8% (较上年同期) +16.3% +3.0% 7月9日(四) -- 韩国央行利率决议 7月 -- 1.50% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- -3.5% 进口物价(较上年同期) -- -14.6% 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 6月 持平 +0.3% (较上年同期) -2.3% -2.1% 7月10日(五) 0500 日本消费者信心指数 6月 -- 41.4 7月13日当周 7月13日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 5月修正值 -- -2.2% 产能利用指数(较前月) 5月 -- -0.4% (完)