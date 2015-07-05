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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 06:35 BJT

《日本重要政经日程》--7月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0030 - 日本央行总裁黑田东彦在央行季度地区分行经理会议中发表演说。

0500 - 5月领先指标。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 李爽)

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