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债券 | 2015年 7月 6日 星期一 07:22 BJT

希腊情势：总理齐普拉斯呼吁在谈判中结成“强有力的国民阵线”

路透雅典7月6日 - 希腊总理齐普拉斯周一呼吁结成“强有力的国民阵线”，通过谈判为该国的债务危机找到解决之道。此前希腊民众压倒性反对国际债权人设定的苛刻紧缩条件。

“我们必须立刻推进协商...必须结成强有力的国民阵线，以寻求快速的解决办法，”齐普拉斯在公投后对希腊总统帕夫洛普洛斯(Prokopis Pavlopoulos)表示。他请求总统召开政党领袖会议。(完)

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