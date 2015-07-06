欧洲经济指标预测--7月6日-7月13日****

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月6日当周 7月6日(一) 0600 德国工业订单(较前月) 5月 -0.4% +1.4% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.2% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 正15.0 正17.1 7月6-10日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 +0.3% -0.1% 截至6月的三个月房价指数(较上年同期) +8.3% +8.6% 7月7日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 6月 -- 3.2% (经季节调整) +3.3% 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 5月 +0.1% +0.9% 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 5月 -- 赤字598.4 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差30 进口(亿欧元) -- 412.00 出口(亿欧元) -- 382.00 0830 英国工业生产(较前月) 5月 -0.2% +0.4% (较上年同期) +1.6% +1.2% 制造业产出(较前月) +0.1% -0.4% (较上年同期) +1.8% +0.2% 7月8日(三) 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 6月 正37 正34 7月9日(四) 0600 德国经季节调整出口(较前月) 5月 -0.85% +1.9% 进口(较前月) +0.9% -1.3% 贸易收支(亿欧元) 顺差210 顺差223 1100 英国央行利率决定 7月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 7月10日(五) 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 6月 -- +0.5% (较上年同期) -- -0.4% 0645 法国经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余4 0645 法国工业生产(较前月) 5月 +0.5% -0.9% 0800 意大利经季调工业生产(较前月) 5月 +0.3% -0.3% 经工作日调整工业生产(较上年同期) +1.3% +0.1% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 5月 逆差25.5 逆差20.94 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差96.5 逆差85.61 7月13日当周 7月13日(一) 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 6月 -- +1.1%(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。