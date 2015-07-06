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市场报道 | 2015年 7月 6日 星期一 08:12 BJT

****欧洲经济指标预测--7月6日-7月13日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
    
    7月6日当周
    
    7月6日(一)
    0600 德国工业订单(较前月)                          5月       -0.4%     +1.4%
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               6月         --      +0.2%
                                (较上年同期)                       --      -1.2%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    7月      正15.0    正17.1     
        
    7月6-10日
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                   6月       +0.3%     -0.1%
             截至6月的三个月房价指数(较上年同期)                 +8.3%     +8.6% 
    
    7月7日(二)
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                      6月         --       3.2%
                     (经季节调整)                                +3.3%      3.3%
    0600 德国工业生产(较前月)                          5月       +0.1%     +0.9%
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  5月         --  赤字598.4
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                5月         --     逆差30
              进口(亿欧元)                                         --     412.00
              出口(亿欧元)                                         --     382.00
    0830 英国工业生产(较前月)                          5月       -0.2%     +0.4%
                     (较上年同期)                                +1.6%     +1.2%
             制造业产出(较前月)                                  +0.1%     -0.4%
                       (较上年同期)                              +1.8%     +0.2%          
    
    7月8日(三)
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              6月        正37      正34 
    
    
    7月9日(四)
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                    5月      -0.85%     +1.9%
                       进口(较前月)                              +0.9%     -1.3%
                       贸易收支(亿欧元)                        顺差210   顺差223
    1100 英国央行利率决定                              7月        0.5%      0.5%
                 量化宽松规模(亿英镑)                              --      3,750 
    
    
    7月10日(五)
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                 6月         --      +0.5%
                              (较上年同期)                         --      -0.4%
    0645 法国经常帐(亿欧元)                            5月         --      盈余4
    0645 法国工业生产(较前月)                          5月       +0.5%     -0.9%
    0800 意大利经季调工业生产(较前月)                  5月       +0.3%     -0.3%
               经工作日调整工业生产(较上年同期)                  +1.3%     +0.1%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              5月    逆差25.5 逆差20.94
              全球商品贸易收支(亿英镑)                        逆差96.5 逆差85.61
    
    7月13日当周
    
    7月13日(一)
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   6月         --      +1.1%(完)

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