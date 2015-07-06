英国政经：大选后企业投资偏好升温，对首相卡梅伦充满信心--德勤

德勤的英国首席执行官David Sproul指出，企业首席财务官们“对公投的态度比起5月前要轻松多了，这或许显示他们认为投票将支持继续留在欧盟。”

德勤对122家民间和英国上市公司财务官的调查显示，74%支持继续留在欧盟，称那有利于出口业务、对内投资和劳动人口自由流动。

“英国的企业财务官们明显渴望维持欧盟成员国身份的同时，几乎无疑地他们也看出为英国建立更有利关系带来的机会。”

该项在6月进行的调查显示，59%受访者认为是承接风险的好时机了，高于大选前录得的两年低位51%。

“风险胃纳在上升，不确定性下降，财务官们以扩张性模式进入下半年。我们的调查显示英国经济复苏正重拾动能。”德勤首席经济分析师Ian Stewart称。