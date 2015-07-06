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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 08:09 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透上海7月6日 - 以下为中国国家统计局、海关、外管局等公布中国主要宏观经济数
据的日程：
    
    公布日期      经济指标                       数据日期
    
    7月
    
    7/9       工业生产者价格指数(PPI)             6月
              居民消费价格指数(CPI)               6月
    7/13      进出口贸易数据                      6月
    7/15      国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     国内生产总值              二季度/上半年
              固定资产投资(不含农户)            1-6月
              社会消费品零售总额                  6月
              工业增加值                          6月
              房地产投资和销售情况月度报告        6月
    7/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告    6月
    7/23      银行结售汇及代客涉外收付款数据      6月  
    7/24      汇丰制造业PMI初值                   7月
    7/27      规模以上工业企业利润              1-6月
    7/31      中国货物和服务贸易                  6月

    8月 
    8/1       官方制造业PMI                       7月
              官方非制造业PMI               7月
    8/3       汇丰制造业PMI终值                   7月
    8/5       汇丰服务业PMI                       7月
    8/7       中国国际收支平衡表（初步数）     二季度
    8/8       进出口贸易数据                      7月
    8/9       工业生产者价格指数(PPI)             7月
              居民消费价格指数(CPI)               7月
    8/12      固定资产投资(不含农户)            1-7月
              社会消费品零售总额                  7月
              工业增加值                          7月
              房地产投资和销售情况月度报告        7月
    8/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告    7月
              银行结售汇及代客涉外收付款数据      7月
    8/19      金融机构直接投资流量数据         二季度
    8/24      汇丰制造业PMI初值                   8月
    8/28      规模以上工业企业利润              1-7月
    8/31      中国货物和服务贸易                  7月
    
    9月
    9/1       官方制造业PMI                       8月
              官方非制造业PMI               8月
              汇丰制造业PMI终值                   8月
    9/3       汇丰服务业PMI                       8月
    9/8       进出口贸易数据                      8月
    9/9       工业生产者价格指数(PPI)             8月
              居民消费价格指数(CPI)               8月
    9/12      固定资产投资(不含农户)            1-8月
              社会消费品零售总额                  8月
              工业增加值                          8月
              房地产投资和销售情况月度报告        8月
    9/17      银行结售汇及代客涉外收付款数据      8月
    9/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告    8月
    9/23      汇丰制造业PMI初值                   9月
    9/28      规模以上工业企业利润              1-8月
    9/30      汇丰制造业PMI终值                   9月
              中国国际收支平衡表（正式数）
              中国国际投资头寸表（正式数）
              中国外债数据（正式数）           二季度
              中国货物和服务贸易                  8月
    
    10月
    10/1      官方制造业PMI                       9月
              官方非制造业PMI               9月
    10/8      汇丰服务业PMI                       9月
    10/13     进出口贸易数据                      9月
    10/14     工业生产者价格指数(PPI)             9月
              居民消费价格指数(CPI)               9月
    10/19     国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     国内生产总值                     三季度
              固定资产投资(不含农户)            1-9月
              社会消费品零售总额                  9月
              工业增加值                          9月
              房地产投资和销售情况月度报告        9月
    10/22     银行结售汇及代客涉外收付款数据      9月
    10/23     70个大中城市住宅销售价格月度报告    9月
              汇丰制造业PMI初值                  10月
    10/27     规模以上工业企业利润              1-9月
    10/30     中国货物和服务贸易                  9月
    
    11月
    11/1      官方制造业PMI                      10月
              官方非制造业PMI              10月
    11/2      汇丰制造业PMI终值                  10月
    11/4      汇丰服务业PMI                      10月
    11/8      进出口贸易数据                     10月
    11/10     工业生产者价格指数(PPI)            10月
              居民消费价格指数(CPI)              10月
    11/11     固定资产投资(不含农户)           1-10月
              社会消费品零售总额                 10月
              工业增加值                         10月
              房地产投资和销售情况月度报告       10月
              中国国际收支平衡表（初步数）     三季度
    11/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告   10月
              银行结售汇及代客涉外收付款数据     10月
              金融机构直接投资流量数据         三季度
    11/23     汇丰制造业PMI初值                  11月
    11/27     规模以上工业企业利润             1-10月
    11/30     中国货物和服务贸易                 10月
    
    12月
    12/1      官方制造业PMI                      11月
              官方非制造业PMI              11月
              汇丰制造业PMI终值                  11月
    12/3      汇丰服务业PMI                      11月
    12/8      进出口贸易数据                     11月
    12/9      工业生产者价格指数(PPI)            11月
              居民消费价格指数(CPI)              11月
    12/12     固定资产投资(不含农户)           1-11月
              社会消费品零售总额                 11月
              工业增加值                         11月
              房地产投资和销售情况月度报告       11月
    12/17     银行结售汇及代客涉外收付款数据     11月
    12/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告   11月
    12/27     规模以上工业企业利润             1-11月
    12/30     中国国际收支平衡表（正式数）
              中国国际投资头寸表（正式数）
              中国外债数据（正式数）            三季度
              中国货物和服务贸易                  11月
    
    注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。
       2.海关公布进出口贸易数据。
       3.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务
贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）

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