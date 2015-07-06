《中国重要政经日程》--7月6日

==========================今日重要政经日程==========================

7/6（周一）

--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请文化部副部长董伟，中国人民抗日战争纪念馆副馆长、新闻发言人李宗远介绍中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动主题展览和巡展等方面情况。

==========================近期重要政经日程==========================

*7/8(周三)

--中国信托业协会《中国信托业发展报告》（2014-2015）发布会于10：00在北京西单大悦城举办。

7/8-7/9(周三、周四)

--习近平将赴俄罗斯乌法出席金砖国家领导人第七次会晤。本次金砖峰会讨论的主要议题是金砖国家经济发展纲要，这一经济文件将决定金砖国家未来多年的发展。

金砖国家新开发银行将于7日在俄罗斯莫斯科召开第一次理事会会议，任命董事会成员和首任领导层，制定理事会和董事会议事规则，商讨银行5年发展战略。据了解，银行首任管理层将于本月中旬赴上海就任。印度已提名卡马特先生出任金砖银行首任行长。

7/9-7/10(周四、周五)

--习近平将赴俄罗斯出席上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议。本次上合峰会的主要议题是计划通过确定本组织内工作优先方向的新基础性文件——《上合组织至2025年发展战略》，并就扩员问题作出决定。

上合峰会期间，各成员国元首将共同发表庆祝第二次世界大战胜利70周年的联合声明。

7/9（周四）

--新浪财经主办的“2015（第三届）银行业发展论坛”在北京金融街威斯汀大酒店举办。

7/15（周三）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度/上半年国内生产总值(GDP)等数据。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程