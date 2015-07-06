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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 08:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆早盘跟随欧元/日圆走低，之后小幅反弹

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* 美元兑日圆追随欧元兑日圆跌势，一度低见121.70，因希腊民众投票反对援助计划

* 之后汇价有所反弹，日内高点为122.45；市场交投清淡，投资者焦虑不安

* 欧元兑日圆走势目前仍为主导，早盘由135.85跌至133.70，之后反弹至135.04

* 日圆仍是避险货币，上周末建有大量日圆买权

* 122.00、121.75、 121.50和121.00下方有少量美元兑日圆期权到期

* 一目均衡云区121.62-122.23，及100日移动均值120.99处存在技术性支撑(完)

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