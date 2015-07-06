《汇市简讯》美元/日圆早盘跟随欧元/日圆走低，之后小幅反弹

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 美元兑日圆追随欧元兑日圆跌势，一度低见121.70，因希腊民众投票反对援助计划
* 之后汇价有所反弹，日内高点为122.45；市场交投清淡，投资者焦虑不安
* 欧元兑日圆走势目前仍为主导，早盘由135.85跌至133.70，之后反弹至135.04
* 日圆仍是避险货币，上周末建有大量日圆买权
* 122.00、121.75、 121.50和121.00下方有少量美元兑日圆期权到期
* 一目均衡云区121.62-122.23，及100日移动均值120.99处存在技术性支撑(完)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。