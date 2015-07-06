版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 08:48 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月6日-7月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月6日(一)

墨西哥城--墨西哥财长Luis Videgaray与经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚将联合主持一次会议，主题为“有关未来生产率的全球对话：迈向OECD生产率网络”(至7月7日)。

莫斯科--金砖国家联络小组召开有关经济和贸易问题的会议。

俄罗斯喀山--金砖国家青年事务部长会议(至7月7日)

7月7日(二)

莫斯科--金砖国家财长和央行总裁举行会议，金砖国家新开发银行理事会举行会议。

莫斯科--金砖国家财长和贸易部长举行会议。

布达佩斯--匈牙利央行举行非议息会议。

阿布贾--肯尼亚央行举行议息会议。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至7月8日)。

拉巴特--摩洛哥央行举行货币及财政委员会会议。

7月8日(三)

俄罗斯乌发--上合组织和金砖国家举行金融论坛。金砖国家商业委员会会议。参与金砖国家银行间合作机制的各银行负责人召开年度会议。

华沙--波兰央行宣布利率决定，此后央行总裁召开记者会(1400)。

布达佩斯--匈牙利央行公布6月会议记录(1200)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行理事会(2200)。

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会议。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至7月9日)。

7月9日(四)

俄罗斯乌发--金砖国家贸易联盟论坛。

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定，而后发布政策声明(1000)。

首尔--韩国央行货币政策委员会会议(0100)。

利马--秘鲁央行公布利率决定(2300)。

7月10日(五)

暂无重要经济事件。

7月13日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐