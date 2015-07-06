《中国报摘》--中国证券报7月6日

* 头版头条:

--中国证监会周日称，为维护股票市场稳定，证监会决定，充分发挥中国证券金融股份有限公司的作用，多渠道筹集资金，扩大业务规模，增强维护市场稳定的能力。中国人民银行将协助通过多种形式给予中国证券金融股份有限公司流动性支持。此外中央汇金公司亦表示，已于近期在二级市场买入交易型开放式指数基金（ETF），并将继续相关市场操作。

* 其他:

--中证报社评指出，最近几日，监管层维护股市稳定健康发展的政策组合拳连环出击，市场各参与主体也以实际行动积极作为。在一系列政策措施的综合作用下，在市场各方的合力推动下，中国资本市场完全有条件有能力实现平稳健康发展。

--广发基金公告，拟于近期出资4,000万元人民币认购/申购旗下偏股型基金，嘉实基金称，将出资5,000万元固有资金申购/认购旗下偏股型基金。此外，两家公司每位高级管理人员及主动偏股型基金的基金经理均将出资50万元申购旗下偏股型基金。

--华夏新供给经济学研究院院长、财政部财政科学研究所研究员贾康指出，今年二季度经济增速跌破7%是大概率事件，要做好在6.8%左右增速区间进行经济调控和改革治理的准备。另外，经济中的一些亮点也有所累积，经济探底企稳的支撑力正在加强。

--国家发改委学术委员会秘书长张燕生预测，从现在开始到2025年之间的未来10年，中美、中欧、中日、中俄、中印都可能签订自由贸易协定。