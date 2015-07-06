香港个股：盛京银行拟发行A股及二级资本债券，以提高资本充足率

路透香港7月6日 - 中国东北地区最大城市商业银行--盛京银行股份有限公司 周一宣布，拟发行不超过6亿股A股，以及发行本金额最高100亿元的二级资本债券，资金将用于充实资本及提高资本充足率。

盛京银行H股去年12月底在香港挂牌，该行今年3月时底才表示，已撤回A股上市申请，并获中国证监会批准。

盛京银行今天公告称，董事会将以特别决议案方式提呈临时股东大会，待股东审议批准发行A股，发行规模将不超过6亿股，分别占其已发行内资股及已发行股本的14.1%及10.35%。发行A股所得资金，将用于充实本行核心一级资本及提高资本充足水平。

这次A股发行授权将自获得临时股东大会批准后18个月内有效。

同时，盛京银行表示，该行拟向中国银行间债券市场成员发行本金总额最高为100亿元的二级资本债券，募集资金将用于充实本行二级资本及提高资本充足率。债券的到期期限不超过15年，由第五年末起具有赎回选择权。募集资金将用于充实该行二级资本及提升资本充足率。

二级资本债券授权将自获得临时股东大会批准后24个月内有效。

盛京银行H股上周五收报8.5港元，过去三个月累计升约一成。（完）

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