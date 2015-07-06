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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 08:44 BJT

《全球汇市》希腊公投反对票占多数拖累欧元大跌，日圆劲扬

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1022 1.1112 -0.81 -8.89 1.2097

美元/日圆 122.56 122.80 -0.20 +2.41 119.68

欧元/日圆 135.09 136.47 -1.01 -6.69 144.78

美元/瑞郎 0.9430 0.9404 +0.28 -5.14 0.9941

英镑/美元 1.5554 1.5568 -0.09 -0.12 1.5573

美元/加元 1.2599 1.2572 +0.21 +8.44 1.1618

澳元/美元 0.7513 0.7508 +0.07 -8.02 0.8168

新西兰元/美元 0.6692 0.6693 -0.01 -14.17 0.7797

澳元/日圆 92.080 92.200 -0.13 -5.80 97.750

新西兰元/日圆 82.020 82.190 -0.21 -12.10 93.310

英镑/日圆 190.63 191.18 -0.29 +2.28 186.38

澳元/新西兰元 1.1217 1.1204 +0.12 +7.14 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/陈宗琦/王丽鑫/徐文焰/戴素萍 审校 孙茉莉/张涛/李爽/张若琪)

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