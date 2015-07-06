《香港报摘》--经济日报7月6日

* 要闻版头条：

--内地A股暴挫势危，监管层周末再度出重拳，除暂缓新股发行、21间龙头券商联合出资1,200亿元人民币入市外，昨日各级救市具体措施陆续出台。分析认为，国家队强力救市下，A股牛途未止，后市或现＂报复式增长＂；亦有券商坦言，目前唯一有效的救市方法是＂国家拿出真金白银＂。

* 其他：

--恒生银行 宣布，子公司恒生投资已与建设银行 合作，于国内代理及分销其首批两只北上基金，并正与内地基金公司商讨，引基金南下。

--远东发展 主席邱达昌牵头成立永升亚洲，伙同何超琼、富力地产 主席李思廉等申请新电视牌，被视为黑马。邱达昌形容组合有多方优势，但政府增发多个电视牌令风险增加。

--外围动荡，令人民币拆息高企，加上面对第五批通胀挂鈎债券（简称iBond5）竞争，本港银行以高息吸客，银行界预期，人民币定存息于第三季趋稳。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘