《香港报摘》--经济日报7月6日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--内地A股暴挫势危，监管层周末再度出重拳，除暂缓新股发行、21间龙头券商联合出资1,200亿元人民币入市外，昨日各级救市具体措施陆续出台。分析认为，国家队强力救市下，A股牛途未止，后市或现＂报复式增长＂；亦有券商坦言，目前唯一有效的救市方法是＂国家拿出真金白银＂。
* 其他：
--恒生银行 宣布，子公司恒生投资已与建设银行 合作，于国内代理及分销其首批两只北上基金，并正与内地基金公司商讨，引基金南下。
--远东发展 主席邱达昌牵头成立永升亚洲，伙同何超琼、富力地产 主席李思廉等申请新电视牌，被视为黑马。邱达昌形容组合有多方优势，但政府增发多个电视牌令风险增加。
--外围动荡，令人民币拆息高企，加上面对第五批通胀挂鈎债券（简称iBond5）竞争，本港银行以高息吸客，银行界预期，人民币定存息于第三季趋稳。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。