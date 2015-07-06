《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月6日

*工商时报：

--行政院周四院会将安排网路白皮书十大亮点的行动方案报告，由网路金融3.0打头阵。针对开放纯网路银行，以及英、美、德热门P2P网路借贷平台二项业务，金管会主委曾铭宗表示，将审慎研议是否开放，若要松绑会视适当时机。

--金管会近期将拍板，在现有专业机构投资人及专业投资法人间，新增高级专业投资法人，即净资产逾50亿台币以上，并有三年以上投资经验的企业，可比照金融业等专业投资机构，让投资理财可快速通关，预估如台积电等300-400多家大型上市公司可受益。

--央行日前已向银行业者预告将开放银行发行可转让外币NCD的内容，不只大型行库，连中小型银行都跃跃欲试，不具名的银行高层估计，一旦央行政策开放，整个金融业估计至少有等值逾千亿台币的美元可转让存单的需求涌入。

*经济日报：

--希腊纾困希腊结果牵动全球金融市场，财政部官员昨晚表示，须注意的重点是，若全球股市受到冲击，外资可能在全球提款的动向；央行方面则指出，万一市场真有风吹草动，会全力维护金融市场与汇率的稳定。

--全台最大有线电视多系统营运商(MSO)--中嘉出售案，近期传出中嘉大股东安博凯(MBK)已与远传 签订出售备忘录(MOU)，将由远传以逾700亿台币买下中嘉，安博凯将于7月中旬将出售案送件经济部投审会。

--台湾与日本的双向商业交流，已朝向金融领域发展。金管会官员表示，台湾中信银持续与日本多家区域性商银合作后，日资银行对来台发展也出现突破性进展，包括日本资产最大的三菱东京日联银行、第四大的福冈银行，均将来台设立据点。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。