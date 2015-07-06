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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 08:53 BJT

韩国个股：LG显示器拟投至多8.03亿美元新建OLED生产线-东亚日报

路透首尔7月6日 - 据《东亚日报》周一报导，韩国LG显示器 计划投资至多9,000亿韩元(合8.0275亿美元)新建一条生产线，生产中小尺寸的有机电激发光显示器(OLED)面板。

《东亚日报》称，上述工厂将生产用于智能手机和可穿戴设备的可弯曲OLED面板，地点设在韩国。

LG显示器是苹果公司 和LG电子 的面板供应商。该公司一直在考虑到底是新建一条可弯曲OLED面板生产线，还是改造现有产能。

韩国股票交易所周一要求该公司在0900 GMT之前说明其是否计划新建OLED生产厂。

该公司发言人对此不予置评。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)

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