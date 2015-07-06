韩国个股：LG显示器拟投至多8.03亿美元新建OLED生产线-东亚日报

《东亚日报》称，上述工厂将生产用于智能手机和可穿戴设备的可弯曲OLED面板，地点设在韩国。

LG显示器是苹果公司 和LG电子 的面板供应商。该公司一直在考虑到底是新建一条可弯曲OLED面板生产线，还是改造现有产能。