韩国个股：LG显示器拟投至多8.03亿美元新建OLED生产线-东亚日报

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔7月6日 - 据《东亚日报》周一报导，韩国LG显示器 计划投资至多9,000亿韩元(合8.0275亿美元)新建一条生产线，生产中小尺寸的有机电激发光显示器(OLED)面板。
《东亚日报》称，上述工厂将生产用于智能手机和可穿戴设备的可弯曲OLED面板，地点设在韩国。
LG显示器是苹果公司 和LG电子 的面板供应商。该公司一直在考虑到底是新建一条可弯曲OLED面板生产线，还是改造现有产能。
韩国股票交易所周一要求该公司在0900 GMT之前说明其是否计划新建OLED生产厂。
该公司发言人对此不予置评。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
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