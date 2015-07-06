《全球重要经济事件一览表》--7月6日-7月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月6日(一)

东京--日本央行总裁黑田东彦在地区分支经理会议中发表演说(0030)。黑田的演说可能提及央行对经济、物价变化和货币政策的看法。日本央行也将公布日本各地区的季度报告，该报告将成为央行下次政策会议所审视的因素之一。

7月7日(二)

悉尼--澳洲央行举行利率会议(0430)。

巴黎--法国金融业高管会议。演讲嘉宾包括：法国央行总裁诺亚、法国财长萨潘、欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西。

7月8日(三)

华盛顿--美国财政部长杰克卢出席一项主题为财政与货币政策的活动，此活动由布鲁金斯学会的哈钦斯中心(Hutchins Center)所举办(1230)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月政策会议记录(1800)。

洛杉矶--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在国际商业银行分析师会议上就经济前景发表演说(1800)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至7月9日)。

伦敦--英国财政大臣奥斯本报告2015年选后预算(1130)。

7月9日(四)

华盛顿--美联储理事布雷纳德于智库两党政策中心组织的一项会议中，就多德-弗兰克法案通过五年后监管之改革与实行发表演说(1400)。

美国斯蒂尔沃特--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在堪萨斯城联储俄克拉荷马分行主持的斯蒂尔沃特经济论坛，就货币政策与经济前景发表演说(1630)。

伦敦--英国央行宣布利率决定(1100)。

法兰克福--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔出席德国央行“历史转折点：危机对各国央行任务与实践产生的改变”会议的小组讨论，讨论主题为“各国央行与财政当局”(0945)。

7月10日(五)

纽约--美国财政部长杰克卢出席Politico/Nasdaq对话。(1200)

克里夫兰--美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部(City Club of Cleveland)发表讲话。(1600)

美国VICTOR-波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在洛矶山经济年度峰会中发表演说(1535)。

7月13日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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