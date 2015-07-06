《香港报摘》--信报7月6日

* 要闻版头条：

--中央周末及周日再落重药，除了21家券商出资托市、28只新股暂缓上市外，中国证监会昨晚公布，人民银行将对中国证券金融公司给予流动性支持，业界估计证金公司融资规模可达1万亿元人民币，令入市弹药大增，今日A股收市能否企稳成为救市成败关键。

* 其他：

--永利澳门 前董事、有日本＂弹珠机大王＂之称的冈田和生（Kazuo Okada），最近入禀澳门初级法院，向永利澳门索偿近80亿港元。永利澳门强调，经谘询澳门顾问的意见后，认为冈田和生提出的申索欠缺法律依据及毫无根据，故此将在诉讼中提出强烈抗辩。

--太古 旗下太古食品董事总经理刘永亮透露，公司两年前瑞士品牌Movenpick成立合资公司，进军中港咖啡市场，产品并已在本港销售，预计今年将投放更多资源作宣传，又计划推出该品牌早餐类食品，包括果酱及乳酪等。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘