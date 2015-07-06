《中国报摘》--其他报纸重要消息7月6日

**上海证券报**

--中国证券投资者保护基金有限责任公司发布的6月投资者信心调查分析报告显示，由于两融去杠杆、产业资本减持等因素，6月大盘出现深度调整，受此影响投资者信心也有所下降，但总体仍处于乐观区间。但由于该调查截止日期为每月26日，故6月最后两个交易日的跌宕行情对投资者信心的影响未包含在内。

--面对近期股市的非理性波动，中小板最早上市的苏宁云商等50家公司联合发出倡议书，向中小板全体上市公司及其控股股东发出四点倡议：首先，积极采取回购、增持、暂不减持等措施，以实际行动维护市场稳定；二、提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，坚定投资者信心；三、强化企业核心竞争力，加快转型升级步伐；四、积极回报投资者。

--苏宁云商 公告，公司实际控制人张近东承诺，其本人及旗下全资子公司苏宁控股集团合计持有的上市公司22.61亿股股份在7月9日限售期满后继续追加限售，即自7月10日36个月内不进行转让。(完)