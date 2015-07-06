《中国报摘》--其他报纸重要消息7月6日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--中国证券投资者保护基金有限责任公司发布的6月投资者信心调查分析报告显示，由于两融去杠杆、产业资本减持等因素，6月大盘出现深度调整，受此影响投资者信心也有所下降，但总体仍处于乐观区间。但由于该调查截止日期为每月26日，故6月最后两个交易日的跌宕行情对投资者信心的影响未包含在内。
--面对近期股市的非理性波动，中小板最早上市的苏宁云商等50家公司联合发出倡议书，向中小板全体上市公司及其控股股东发出四点倡议：首先，积极采取回购、增持、暂不减持等措施，以实际行动维护市场稳定；二、提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，坚定投资者信心；三、强化企业核心竞争力，加快转型升级步伐；四、积极回报投资者。
--苏宁云商 公告，公司实际控制人张近东承诺，其本人及旗下全资子公司苏宁控股集团合计持有的上市公司22.61亿股股份在7月9日限售期满后继续追加限售，即自7月10日36个月内不进行转让。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。