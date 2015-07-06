《台湾重要政经日程》--7月6日

=====================今日重要政经消息============================== 7/6(一) --10:00 劳退新制十周年成果。 --16:10 央行公布6月底外汇存底，上月底为4,189.58亿美元。 ===================================================================== 7/7(二) --08:30 主计总处公布6月消费者物价指数，上月年跌0.73%。 --13:40 摩根投信第三季投资展望记者会。 --16:00 财政部公布6月出口/进口数据，上月出口年跌3.8%。 7/8(三) --10:00 中研院2015年台湾经济情势总展望修正。 7/10(五) --12:30 台湾央行标售二年期定存单，金额200亿台币。 --13:30 台积电 公布6月营收。 7/14(二) --12:30 央行代财政部标售104/10期公债，金额估300亿台币，天期为两年期，7/17(五)发行。 7/15(三) --12:00 柜买中心记者会。 7/20(一) --16:00 经济部公布6月外销订单，上月为年衰退5.9%。 7/21(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行104/9期公债，金额300亿台币，天期五年期，7/24(五)发行。 7/22(三) --08:30 主计总处公布6月季调失业率，5月为3.75%。 7/23(四) --16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为下跌3.18%。 7/30(四) --12:30 央行代财政部标售财104-6期国库券，数额300亿台币，期限273天期，7/31(五)发行。 8/5(三) --12:30 央行代财政部标售104/11期公债，金额300亿台币，天期为30年期，8/10(一)发行。 8/13(四) --12:30 央行代财政部标售财104-7期国库券，数额250亿台币，期限91天期，8/14(五)发行。 8/20(四) --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。 9/8(二) --12:30 央行代财政部标售104/12期公债，金额350亿台币，天期为10年期，9/11(五)发行。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)