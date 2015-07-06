永安期货：中国期指抄底资金悄然入场

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月6日的《期货日报》：
上周，期指三个品种延续前期跌势，其中上证50期指相对抗跌，主力合约单周跌幅为4.09%，沪深300及中证500期指则表现较差，主力合约跌幅分别为7.38%和14.21%。基差方面，在经历约两周的负基差之后，期指贴水在上周迅速收窄，三个品种主力合约基差全部转正，截至上周五收盘，沪深300、上证50及中证500期指1507合约期现价差分别为13.73、45.88及49.31。
主力持仓方面，虽然指数持续走低，但期指三个品种净空头持仓并未增加。其中沪深300期指多空双方均小幅加仓，但多头增幅更大，净空头持仓下降1366手，至20395手。与沪深300期指相反的是，上证50及中证500期指多空双方均平仓离场，空头减仓更为显着。净空头持仓持续下滑，其中上证50期指净空头持仓降至11069手，中证500期指净空头持仓降至1701手。
综合来看，与前几周空头单边增仓不同的是，上周多空双方筹码均出现不同程度增加，显示市场对于后市看法出现分歧，有部分抄底资金在指数低位运行的情况下进入市场。预计下周期指跌势将逐步趋缓，短期有望触底反弹。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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