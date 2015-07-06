《香港报摘》--其他报纸重要消息7月6日

* 明报：

--莎莎国际 主席兼行政总裁郭少明称，莎莎正洽谈进入深圳前海港货中心的事宜，若顺利的话，预计今年可以进驻。

--总部位于瑞典的北欧航空，9月11日起将正式开通从香港至瑞典首都斯德哥尔摩的航线，每星期提供五班航机。为推广新航线，现时至7月底期间，预订从9月11日至12月19日出发的机票，经济舱来回含税票价从5,830港元起。

* 星岛日报：

--永泰地产执行董事陈玉成表示，由于过去中小型上车盘楼价有较大升幅，且受惠于现时市场上资金充裕，相信豪宅楼价将会＂追落后＂，料下半年豪宅市场＂愈升愈有＂，楼价料升5-8%。

* 苹果日报：

--＂同股不同权＂建议草案上月底遭证监会严辞驳回，但以＂第二上市＂容许同股不同权一点似未封杀。市场人士由保障投资者原则到可行性，几乎一致反对以第二上市方式接纳同股不同权。

* 东方日报：

--万达商业 上半年各项数据超标。其中，房地产合约收入612.4亿元人民币，达计划的102%，按年升10%。上半年回款448.4亿元，达计划的108%。

* 文汇报：

--广泽地产 昨宣布，以46.5亿港元收购内地吉林省物业开发商家润投资及其附属公司。（完）