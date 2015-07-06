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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--7月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值     前值    
    7月6日(一)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          6月                  -- 
    
    7月7日(二)
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                      6月         --       3.2%
                     (经季节调整)                                 3.3%      3.3%
    0600 德国工业生产(较前月)                          5月       +0.1%     +0.9%
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  5月         --  赤字598.4
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                5月         --     逆差30
              进口(亿欧元)                                         --     412.00
              出口(亿欧元)                                         --     382.00
    0830 英国工业生产(较前月)                          5月       -0.2%     +0.4%
                     (较上年同期)                                +1.6%     +1.2%
             制造业产出(较前月)                                  +0.1%     -0.4%
                       (较上年同期)                              +1.8%     +0.2%
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                        5月      逆差25  逆差29.7
               出口(亿加元)                                        --      419.1
               进口(亿加元)                                        --      448.9
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      5月     逆差426   逆差409
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     5月       535.0     537.6
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             6月         --         48
 　 2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  6月         --      +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              5月  盈余15,420盈余13,264
   
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值     预估值
    7月6日(一)
    0030 澳洲TD-MI通胀指标                             6月     　+0.1% 　　 --       
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                           6月       -1.3%  　  --       
                网络招聘广告                                   　+1.4% 　   --       
    0500 日本同时指标(较前月)                          5月      　-1.8　　  --       
             领先指标(较前月)                                     -0.2      --       
    0600 德国工业订单(较前月)                          5月       -0.2%    -0.4%     
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               6月       +0.1%    -0.1%     
                                (较上年同期)                     -1.0%    -1.2%     
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    7月      正18.5   正15.0    
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         6月终值        54.6      --       
                   服务业PMI                                      54.8      --       
    1400 美国就业趋势指数                              7月      129.11      --      
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI              6月        56.0     56.2      
                             企业活动指数                         61.5     60.0      
                                 就业指数                         52.7      --       
                               新订单指数                         58.3      --       
                                 价格指数                         53.0      --       
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 6月        59.5      --       
                   经季节调整的PMI                                55.9     54.0      
    2200 新西兰NZIER企业信心                          第二季       +5%      --        
(完)

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