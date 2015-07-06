主要国家经济指标预测--7月7日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月6日(一) 2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 7月7日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 6月 -- 3.2% (经季节调整) 3.3% 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 5月 +0.1% +0.9% 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 5月 -- 赤字598.4 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差30 进口(亿欧元) -- 412.00 出口(亿欧元) -- 382.00 0830 英国工业生产(较前月) 5月 -0.2% +0.4% (较上年同期) +1.6% +1.2% 制造业产出(较前月) +0.1% -0.4% (较上年同期) +1.8% +0.2% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 逆差25 逆差29.7 出口(亿加元) -- 419.1 进口(亿加元) -- 448.9 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差426 逆差409 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 5月 535.0 537.6 2330 澳洲AIG建筑业指数 6月 -- 48 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 5月 盈余15,420盈余13,264 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月6日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 6月 +0.1% -- 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 6月 -1.3% -- 网络招聘广告 +1.4% -- 0500 日本同时指标(较前月) 5月 -1.8 -- 领先指标(较前月) -0.2 -- 0600 德国工业订单(较前月) 5月 -0.2% -0.4% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -1.0% -1.2% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 正18.5 正15.0 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 6月终值 54.6 -- 服务业PMI 54.8 -- 1400 美国就业趋势指数 7月 129.11 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 6月 56.0 56.2 企业活动指数 61.5 60.0 就业指数 52.7 -- 新订单指数 58.3 -- 价格指数 53.0 -- 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 59.5 -- 经季节调整的PMI 55.9 54.0 2200 新西兰NZIER企业信心 第二季 +5% -- (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。