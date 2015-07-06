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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 08:52 BJT

方正中期期货：上期有色金属指数将在低位徘徊，铜、锌以底部振荡为主

以下内容节选自7月6日的《期货日报》：

上周，国内6月制造业PMI为50.2%，连续4个月微高于临界点，扩张幅度变化不大。美国6月非农就业人数增加22.3万人，低于预期。4月和5月非农就业人数也被下修，美国就业参与率创1977年以来新低。欧元区PMI指数及零售销售数据好于预期，但英国PMI指数大跌。希腊债务危机方面，欧元区决定不让希腊立即偿还欠欧洲金融稳定基金的援助贷款。美元指数出现小幅回落，欧元出现反弹，令有色金属走势趋稳。上期有色金属指数上周处于窄幅振荡中，全周微涨0.21%，报收于2439.92。

　　预计铜、锌以底部振荡走势为主，短期内上期有色金属指数将在2400—2500区间窄幅波动。美国加息预期加强将令美元再上一个台阶，有色金属将继续回落。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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