港报社评：中央强力救A股，切忌为托而托--经济日报7月6日

中央以一系列强力措施托A股，虽然不少政府曾直接干预金融市场，惟底因是要力防金融、经济崩溃，而非为投资者包底。中央须阐明A股不得不救的理据，才有利股市步向市场化。

中央再出重招防A股续泻，如周末叫停新股上市、促21家券商出资1,200亿元人民币扫货外，更传有财金官员倾向＂挤牙膏＂式分阶段出招，国务院总理李克强却大发雷霆，下令强力救市，涉资或达1.7万亿元人民币，外界甚至以＂暴力救市＂形容中央取态。

由政府直接干预金融市场非中国独有，一些成熟的市场经济体系亦有先例，惟关键是要力防系统性崩溃危机。如1998年港府千亿入市＂打大鳄＂，就是要防港股及联滙制度被狙击崩溃；2008年金融海啸后，美国储局斥逾万亿美元购买债券，则是要防雷曼倒闭引爆的信贷紧缩冲击扩散，骨牌式推倒金融与经济，而非为投资者的亏蚀包底。

惟今次中央强力救市，内地表面上却未见类似的系统性危机，如中证监曾指正规两融风险可控、非正规场外配资的风险已相当程度释放，且内地滙市、债市等亦未见不寻常异动。此不禁令市场流传更多猜测，中央为何必须大力救市。

故问题关键是，中央是否掌握了一些市场未了解的情况。

如中央剑指＂恶意＂沽空，是否已见外资或内资大鳄蓄意冲垮股市的迹象？还是A股去杠杆太急，恐重挫其他金融领域如银行稳定？以至A股暴跌是否将冲击经济，加剧硬着陆风险？抑或有其他市场未察觉的金融、经济以至政治隐患，中央才不得不出重招防患未然。

正因如此，中央若决心出更重手干预A股，必须向市场充分解释背后理据，让市场明白中央是在别无其他选择下才出手，而非为托市而托市，在稳定投资者信心之余，亦令市场相信中央干预是罕有举动，A股市场化改革大方向未变。

且中央若以空前力度托市防系统性危机，此便反映目前金融市场与其监管制度存在着重大纰漏，中央不单要检讨更要推出相应配套措施堵塞漏洞，如港府当年打大鳄后改革联滙及期指市场、美国在金融海啸后则大力整顿金融业。中央能汲取教训、优化制度，才可令外界有信心金融市场长远可健康发展。

A股多年来难以走出＂一放就乱＂的怪圈，除因投资者心态欠成熟，与中央大开大合的股市调控亦不无关系，中央大力救市须有理有节、防重蹈覆辙，再陷恶性循环。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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