南华期货：郑商所易盛农期指数短期有望冲击上方压力位

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月6日的《期货日报》：
截至7月3日，易盛农期指数收于1066.69点，周累计涨幅为1.2%。
白糖自高位振荡后小幅回调。需求清淡是制约白糖价格进一步上涨的重要因素。
棉花小幅上涨，近期可能维持振荡走势。受储备棉轮出、下游需求疲弱等因素影响，郑棉偏弱局面仍将继续。不过，投资者仍需关注厄尔尼诺效应对市场预期的影响。
短期内基于技术面的支撑和天气等消息面的刺激，易盛农期指数或有冲击上方压力位的可能，但受权重品种利空因素影响，易盛农期指数中期内将呈现振荡偏空态势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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