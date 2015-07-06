期货日报：供应压力减缓，沪铜价格有望回升

以下内容节选自7月6日的《期货日报》：

上周全球金融市场整体动荡，希腊债务违约及退欧风险令欧美股市下跌，国际油价受累于库存增加破位下行。因市场信心不足，国内政策利好未能扭转金属品种颓势，部分品种跌破3月低点，创今年以来新低。在市场整体偏空氛围中，铜价表现为振荡偏强，沪铜围绕42000元/吨、伦铜围绕5800美元/吨一线窄幅振荡。尽管季节性消费淡季压制铜价，但伴随着宏观面以及供应面的改善，7月铜价有望迎来企稳回升。

近期，中国资本市场的剧烈波动已引发系列“重磅”举措出台，政策维稳有助于市场整体信心恢复，这将为铜价筑底反弹提供良好环境。当前现货升水高位、供应过剩预期缩小，在经历近两周的振荡整理行情之后，铜价有望探底回升。而消费偏淡将令铜价涨幅受限，预计7月沪铜波动区间41000—44000元/吨，伦铜波动区间5700—6000美元/吨。(完)

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