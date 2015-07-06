港报社评：人言可畏，无理公审歪风不可长--信报7月6日

1935年，影星阮玲玉服食安眠药轻生自杀，终年不足25岁，据称留下叫人唏嘘不已的四字遗言：人言可畏。

人言可畏，于今尤烈，特别是网上欺凌异常严重的虚拟世界。最可畏惧的是网民肆无忌惮群起攻击，当中涉及大量人云亦云的想当然猜度，甚至在缺乏证据的情况下直接冠以＂凶手＂的罪名。

台湾发生八仙乐园粉尘爆炸，香港灼伤互助会应香港伤者家属要求前往支援，这本来是一宗小事，说是好事也没有问题。然而，这一宗小小的好事却惹来轩然大波，网民纷纷将矛头指向该会副主席、1996年八仙岭山火幸存者张润衡，认为他不该在治疗期间＂骚扰伤者＂，持此意见者包括部分台湾伤者家属。

如果赴台支援的时机确实不合，群众大可敦促张润衡取消或押后行程，避免好心做坏事，根本没有什么大不了。问题却在于，网民不但指控张润衡利用此行博出位，而且认为烧至毁容的他外表吓人，容易令伤者不安。更加心寒的是，网民不断翻旧账，引述所谓当年同班同学并非亲眼目睹的二手资料来提出质疑，指张润衡在八仙岭山火发生当日曾经吸烟甚至丢烟头，企图将吸烟与山火扯上因果关系；尽管完全没有客观证据，但网民的态度是＂如果你不是山火始作俑者，够胆你就对天发誓＂。

受到排山倒海的网络公审，张润衡决定辞去香港灼伤互助会副主席及执委职务。对于被指控是八仙岭山火的＂凶手＂，张润衡强调没有在山上吸烟，更没有扔烟头。他又表示：＂我哋对于真相，对于一个事实，我哋都唔能够做到乜嘢，甚至乎我都反思紧，点解咁多人咁憎我呢？其实我觉得呢个都系一个果。＂

根据死因庭判决书，八仙岭山火当天最少有四名学生被发现吸烟，但没有目击者能说出谁人生火，或抛弃未弄熄的烟蒂，死因庭裁定事件＂必属人为＂，不过五名死者是死于意外。简单而言，没有证据显示谁是始作俑者，死因庭亦不是为了保护未成年人士而隐藏肇祸者身份。既然死因庭已有裁决，网民凭什么自命为能够翻案的神探甚至判官？＂凶手＂罪名太沉重，何况被指控者当年只是年少无知的12岁学生。

姑勿论肇祸者谁，一个绝对不容否认的事实，张润衡是其中一名受害者，经过多年刻苦努力才康复过来，即使他赴台支援的举动真有予部分人博出位之感，仗义执言的大家将之喝停就是了，有必要上纲上线罗织杀人放火的阴谋论吗？有必要扯上容貌吓人的人身攻击吗？在疑点利益归于被告的法治社会，提出证据的责任在于控方，要求被告发誓以证清白根本是无理取闹。

从张润衡事件可以看到，今时今日的网上舆论已发展到＂先结论再推论＂的极端地步，首先定下一个主观结论（张润衡博出位是很讨厌的），然后再搜罗其他似是而非的资料进行蹩脚的推论（张润衡曾经在事发当日吸烟，所以他是山火＂凶手＂），藉此巩固最初的结论：博出位的张润衡实实在在是很令人讨厌的。

先结论再推论的批判模式，在人云亦云的一窝蜂效应下，渐变得威力无穷，更造成一个相当可悲的现象，任何不合理的主张皆有其追随者，最显着的实例莫过于早前警方破获的制造炸弹案，竟然有人认同放炸弹是谋求政治出路的有效方法。这样的趋势若恶化下去，香港成何世界！

人言可畏，无理公审歪风不可长，不管被公审的是张润衡还是谁个，否则那是另一种意义的白色恐怖。网上欺凌所造成的伤害，请以今年4月在家中自杀的台湾女星杨又颖为监，不堪语言暴力的她，跟阮玲玉一样，轻生结束生命之时不足25岁 。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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