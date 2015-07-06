港报社评：亚投行必须突显公正，否决票使用务宜谨慎--明报7月6日

简称＂亚投行＂的亚洲基础设施投资银行已于上周在北京举行协定签署仪式，中国国家主席习近平并会见各国及地区的代表，一般预料，亚投行可望最快今年底投入运作。亚投行受到注目，原因在于其带有与美国及日本为主轴的亚洲开发银行别苗头的意味，是中美较劲的具体反映。因此，未来亚投行的一举一动，都会在美国及日本迹近显微镜式的严密监视之下进行，倘有闪失，便会成为指摘中国的弹药。特别在众所关注的否决权方面，中国在使用上必须极为谨慎，否则易招话柄。

众所周知，亚投行带有极为浓厚的地缘政治色彩，中国意图通过亚投行开辟另一条战线，通过亚投行的设立，组合一个以中国为中心的金融俱乐部，制衡在区内称王称霸多年的亚洲开发银行（简单亚开行）。中美之间在区内的博弈近年升温，中国另辟蹊径组建与北京友好的联盟亦很自然，而区内外国家亦会欢迎多一个组织协助融资开发。因此，当亚投行开展组建，这种意味跃然而出，因此才有美国及日本一些人语带酸意的讲话，质疑运作透明度以及否决权的使用，这些都是美日大做文章的方向。

诚然，国际政治就是如此勾心斗角，但只要专心致志不带其他色彩，自会是＂树正何愁日影斜＂，经得起考验。不过，行事操作上，亚投行的否决权必须用得小心，勿让亚投行沦为另一个类如联合国的政治角力场。根据亚投行认缴股本的组成，中国认购297.8亿美元，是各国当中最多，占总数大约三成，是目前亚投行的第一大股东，分列二、三位的是印度及俄罗斯，据此，中国拥有26.06%的投票权。由于亚投行决策须有75%支持才可通过，这意味中国现阶段拥有一票定生死的否决权。

须知道，否决权一直是外界关注亚投行的焦点，今年3月，外国传媒报道中国有意放弃拥有否决权，＂以交换欧洲或西方国家加入＂，云云。中国财政部对此迅速否认，并指中国放弃否决权是一个＂不成立的命题＂。但这项＂报道＂与中方的反应折射出一种情况--否决权是亚投行的软肋，处理不好，随时会让他人有可议之处以及可乘之机，丑诋亚投行，造成中国在形象上的创伤，影响亚投行运作。

否决权的使用，毋庸讳言是中国保障本身及亚投行利益的最终招数，但由于亚投行设立过程中的复杂国际政治，这场争斗难免会伸延至亚投行内部，中国使用否决权的机会是存在的。不过，否决权的使用必然带有极大争议，以四分之一的投票权推倒四分之三投票权，难免引起瞩目。以联合国为例，第二次世界大战5个战胜国中、英、美、法、俄（苏联）都有否决权，冷战年代以迄后冷战的今天，否决权使用满天飞，尤其是中东战争时期，美苏频繁否决，不但拖沓了议程，更是阻碍了和平，本来意图在战后为和平服务的联合国，倒过来变成和平的妨害者，可谓讽刺之极。因此，如何使用否决权，在国际社会尤其受到关切，中国在处理此事时必须极为小心，无谓跌入被指＂霸权＂的圈套当中。

亚投行的特色在于共同繁荣，中国的出发点亦是如此。不过，在美国与日本眼中，这是挑战美国战后在亚洲的政治及经济秩序，因此出现语多讥讽的情况，可以预料的是，亚投行以后一举一动，美国及日本都会瞪大眼睛监视，某程度而言，这也可以算是鞭策亚投行的一种力量。今年底，亚投行将开始运作，如何青出于蓝，做到真正为各国服务，千里之行，始于足下，做出成绩，公正不阿，才是反击非善意批评的最佳做法。（完）

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