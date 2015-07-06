《交易视点》台债缺乏强力诱因，料区间整理--群益金鼎证券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月6日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周五十年券104/5期 随美债前晚利率压回影响开低，市场态度谨慎，尾盘随股市自低点回升而收敛跌幅，五年增额券104/9R 发行前交易首日仅零星成交。市场缺乏强力的诱因引导方向，预期行情维持区间整理。104/9R区间1.02-0.98%，104/5区间1.53-1.49%。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。