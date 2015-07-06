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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 09:00 BJT

《交易视点》台债缺乏强力诱因，料区间整理--群益金鼎证券

路透台北7月6日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周五十年券104/5期 随美债前晚利率压回影响开低，市场态度谨慎，尾盘随股市自低点回升而收敛跌幅，五年增额券104/9R 发行前交易首日仅零星成交。市场缺乏强力的诱因引导方向，预期行情维持区间整理。104/9R区间1.02-0.98%，104/5区间1.53-1.49%。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)

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