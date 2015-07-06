金属期市：LME期铜接近三个月低点，全球经济前景蒙阴

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
上海期铜 上周五夜盘下跌0.6%至每吨42,050元人民币。
希腊民众周日以压倒性的投票结果反对国际救助条款，这可能导致欧洲分裂，并引发金融灾难。
中国股市本周面临关键的一周。中国监管层周末联合出重拳救市。中国央行将向中国证券金融股份有限公司(中证金)提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。
上周公布的汇丰最新PMI调查显示，6月中国服务业扩张步伐放缓至五个月低点，综合制造业和服务业的产出指数降至50.6的13个月低点，指向需求低迷经济全面减速，政府稳增长仍须加力。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，6月23日止的一周，对冲基金和基金经理铜净空仓增加11,698口至18,484口，空仓部位为2014年10月以来最大。(完)
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(编译 孙茉莉/李婷仪 审校 张涛/张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。