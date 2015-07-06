中粮期货：临储泄库压力大，中国玉米价格步步走低

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月6日的《期货日报》：
近日，农业部在吉林省长春市召开东北四省区农业结构调整座谈会，特别要求东北四省区调减玉米种植面积。笔者认为，自2008年以来，临储收购引起的玉米产量和价格齐涨的牛市盛宴将就此终结。从趋势上讲，起码在政府处理好目前超过1.5亿吨的临储库存之前，玉米价格将走向漫漫熊途。但是，其间不排除产量大减等因素造成玉米价格波动的可能。
笔者认为今秋临储收购方式有以下变化：其一，降价幅度在100元/吨以下；其二，提高质量标准，预计霉变超标玉米将排除在临储收购之外，这可参考2015年小麦最低保护价收购仅仅收购2015年生产国标三等以上小麦；其三，分批次发放临储收购量，这可参考2008/2009年度玉米临储分四批收购4000万吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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