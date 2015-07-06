中粮期货：临储泄库压力大，中国玉米价格步步走低

近日，农业部在吉林省长春市召开东北四省区农业结构调整座谈会，特别要求东北四省区调减玉米种植面积。笔者认为，自2008年以来，临储收购引起的玉米产量和价格齐涨的牛市盛宴将就此终结。从趋势上讲，起码在政府处理好目前超过1.5亿吨的临储库存之前，玉米价格将走向漫漫熊途。但是，其间不排除产量大减等因素造成玉米价格波动的可能。