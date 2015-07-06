港报社评：救市势在必行，不必过度恐慌--文汇报7月6日

内地股市沪指从5,100多点跌到3,600点附近，三周跌了近30%。A股市场连续三周出现暴跌，中央动员各方力量，在上周末连出＂组合拳＂继续加码＂A股保卫战＂，包括暂缓IPO发行，券商出资1,200亿元人民币投资蓝筹股ETF等，从资金供给与需求端双管齐下，力度超出市场预期。内地股市的波动，问题不只在于跌幅，更在于市场失灵、恐慌。面对可能发生的系统性金融风险，中央政府加大救市的力度，有助稳定市场信心。短期内市场难免悲观，但内地这轮牛市是利用资本市场推进经济转型和改革的牛市，内地改革开放良好格局仍在，牛市的中长期基础依然健康。

中央强力救市的做法引来一些争议。有观点认为，这是对市场化的一种严重倒退。然而，在任何国家任何市场，当股市出现大幅剧烈波动的时候，救市势在必行。例如，在2008年金融海啸中，为防止金融危机继续蔓延，美国政府投入了共计12.8万亿美元救市资金，这一数字相当于美国2008年GDP总值。又如，1998年亚洲金融危机，香港特区政府动用1,200亿港元外汇储备于股市及期指市场入市，打击炒家操控市场。中央此次救市无可非议。

在市场从＂快牛＂向＂慢牛＂行情的切换过程中，出现波动和震荡也有必然性。内地这轮牛市有望伴随着中国经济转型的全过程，下半年出台的＂十三五规划＂，以及中国被纳入以MSCI、FTSE为代表的全球资本市场体系等，有助于吸引长线资金进入A股。未来伴随新兴产业的转型创新、国有企业改革、金融改革的成果，A股市场前景仍然乐观。

A股此次大起大落，也要吸取教训。教训之一，就是放纵炒作股市的杠杆融资，尤其是来自券商两融和伞形结构化信托的杠杆资金，使得超过六成的交易量来自个人投资者，让偏好赌博的股民，面临不可抗拒的投机诱惑。教训之二，多年来内地金融业分业监管、缺乏统筹协调的某些弊端，也在本轮股市大起大落中再次显现，在市场崩溃的过程中，监管部门没有关于场外配资信息的权威发布，进一步加剧了市场恐慌。

内地股市要借鉴香港在监管、法治、成熟投资文化等方面的经验，进一步实现股市的规范化、理性化，堵塞漏洞，防止大起大落。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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