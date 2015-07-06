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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 09:06 BJT

国际油市：油价挫跌，此前希腊公投反对纾困案

美国原油 和布兰特原油 双双跌逾1%，0035 GMT时分别报每桶55.08美元和59.72美元。

这使得两种指标原油期货均处于4月中以来最低水准。

“希腊不确定性利空油价。市场本来就面临中国金融市场动荡、美国活跃钻机数近期上升、及伊朗石油供应可能增加等一连串不利因素，现在又增加了一项。”Petromatrix资深能源市场分析师Olivier Jakob称。

“主要牵涉到的是欧元/美元，我认为那将对欧元带来更多压力。”他并称。

而美元走强会给油市带来压力。

中国近日出台一系列措施稳定股市 。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/张若琪 审校 于春红/张涛)

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