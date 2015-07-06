宝城期货：未来供应趋紧，郑商所菜粕期货易涨难跌

以下内容节选自7月6日的《期货日报》：

上周三美国农业部公布的季度库存报告大幅下调美国陈豆库存，同时又调增需求，引起国内外粕类产品联袂涨停。其中，菜粕期货间接受益，主力1509合约收出四连阳，期价突破2200元/吨一线的整数关口，全周累计上扬6.5%，创2013年8月以来的单周最大涨幅。

据国际粮食局统计数据，截至6月20日，江苏、湖北等9个主产区各类粮食企业收购新产菜籽22万吨，较去年同期减少66万吨。而外部进口方面，1—5月，我国共进口菜籽180万吨，同比减少23.04%。就近期菜粕现货市场价格走势来看，涨幅较为明显，唯一掣肘的因素是当下还处于菜粕季节性消费淡季，下游需求疲弱限制了价格涨幅。

待9、10月国内水产养殖由淡季转入旺季，需求因素得到改善，届时，需求端对菜粕期价掣肘的效应将弱化。而处在全球菜籽减产的背景下，未来菜粕供应料趋紧，菜粕期货易涨难跌。(完)

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