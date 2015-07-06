港报社评：中央出重招，有力镇＂狂熊＂--星岛日报7月6日

内地股市由＂狂牛＂瞬间变＂狂熊＂，势如山洪暴泻，最近三周累积急挫近三成，市值蒸发2万多亿美元，堪称世纪大跌市，未来走势如何，会否继续崩围，备受国际市场关注，瞩目程度不亚于希腊危机。中央亦知道情况严峻，必须力挽狂澜，上周六即官商联手展开雷霆行动救市。在重招之下，股民恐慌应可缓和，＂沽空大军＂亦会收敛，股市料可稳住，但中央救市的做法亦有可检讨改进之处，否则会让投机者有机可乘，从中渔利。

国务院前天召集人民银行、中证监、中银监、财政部及一批中央企业等召开紧急会议，定出一系列稳定股市的行动，包括暂停新股上市、由21家证券商斥资1,200亿元买股托市，以及由中央有关部门定出进一步的救市方案，

整场＂救市战＂动用的弹药，估计高达1.7万亿。由此可见，中央不惜使出最大力度，遏止股市暴跌之势，避免出现崩盘危机。 中央今次出手之重，令人震惊，但实在极有必要。今年4月中央高调为股市助燃后，股市如火箭飙升，民众蜂拥入市搏杀，投机资金亦涌入市场，加上场外孖展如脱缰之马，市况变得愈来愈疯狂，泡沫也愈胀愈大。但在一个月前，股市急速回落，跌势一发不可收拾，中央开始出手托市，包括减息、降低银行存款准备金、减证券交易费，以及发放＂央妈＂会入市的讯息，不过落药始终有限，以至＂愈救愈跌＂。到上周上证综合指数再挫近6%，失守3,700点，一星期累跌12%，如果中央不出更重的招数，恐怕本周股市跌势会加剧，令危机进一步恶化。 由于中央终动用了大火力，救市效力应比过往强得多，但这次出招似乎太着痕迹，将动用的金额数目也都公开，等于揭开了自己的底牌，令投机者看通了中央会投入多少弹药，可以藉机＂扫飞＂图利，大发其救市财。

救市行动最高招是＂虚则实之，实则虚之＂，令投机者看不清虚实，捉不到路，才可以避免大鳄浑水摸鱼，又起到托市之效。中央未来再出手时，须在策略上有所调整。 对于中央今次能否成功救市，客观上看，应该乐观。首先，中国现时持有的外汇储备，达到三万多亿美元，绝对有足够实力稳住市场，大可根据市况分段出手，令股价回升。既然＂弹药库＂储备充足，可以任由投机者猜想，知难而退，而不用露出底牌。 此外，美国股市现时平均市盈率约20倍以上，且美元偏强，影响盈利，而中国A股平均市盈率已降至12倍左右，相对＂抵买＂，故内地股市应有支持，加上中央重手托市，短期波动虽难免，中长期转强的机会甚大。（完）

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