芝加哥期市：小麦期货跌逾2%，受累于希腊公投结果和美国天气状况

小麦期货上周四收高0.34%。

除了对希腊问题的担忧之外，对美国小麦收割有利的天气预报也拖累了小麦价格。

分析师称，中西部大部分地区原本预计有大雨，但并未变成现实，这支撑了作物前景。但交易员仍担心近期的暴风雨可能导致大面积欠收。

“美国软红麦产区或许避开了周末最糟糕的大雨，”澳洲联邦银行的农业策略主管Tobin Gorey在客户报告中表示，“加拿大Prairies、西欧以及美国西北太平洋沿岸地区等气候偏干的其他麦产区均出现高温，降雨稀少。”

12月玉米合约 跌0.91%，至每蒲式耳4.33-1/4美元；上周四收盘涨1.3%，当时其价格触及六个月高点4.39-3/4美元。

交易人士称，分析机构Informa Economics上周四将其对美国玉米产量的预期下调至134.12亿蒲式耳，低于之前的135.64亿蒲式耳。该机构还将平均单产预期下调1蒲式耳至每英亩165.4蒲式耳。Informa还小幅下调了对美国大豆产量的预期。

11月大豆合约 跌1.3%至每蒲式耳10.16-1/4美元，上周四收盘基本持平。

大豆合约上周触及六个月高点。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 579.75 -10.75 -1.82% -1.49% 525.95 62

CBOT玉米 433.25 -4.00 -0.91% +0.35% 386.67 83

CBOT大豆 1016.75 -13.50 -1.31% -1.24% 945.25 68

CBOT稻米 $10.73 $0.10 +0.89% +0.99% $10.13 72

美国原油 $55.10 -$1.83 -3.21% -3.27% $59.28 26

汇率

欧元/美元 $1.102 -$0.009 -0.84% -0.58%

美元/澳元 0.751 0.000 +0.03% -1.55%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/孙国玉；审校 陈宗琦/徐文焰)