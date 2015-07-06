韩国个股：美对冲基金Elliott买入三星火灾海上保险股份

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔7月6日 - 韩国三星火灾海上保险 的一位女发言人周一称，美国对冲基金Elliott Associates买进该公司股票，但她未能确认买股规模。
韩国报纸朝鲜日报周一稍早引述未具名行业及投资银行消息称，Elliott近来买入1%的三星火灾海上保险股份和三星SDI 股份，总计金额约2,000亿韩元(1.78亿美元)。
三星火灾海上保险和三星SDI都是三星物产 股东。而三星物产的股东Elliott一直致力阻止三星物产和第一毛织 间的80亿美元合并案。
三星SDI和Elliott均拒绝置评。(完) (编译 张若琪 审校 许娜)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。