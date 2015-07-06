韩国个股：美对冲基金Elliott买入三星火灾海上保险股份

路透首尔7月6日 - 韩国三星火灾海上保险 的一位女发言人周一称，美国对冲基金Elliott Associates买进该公司股票，但她未能确认买股规模。

韩国报纸朝鲜日报周一稍早引述未具名行业及投资银行消息称，Elliott近来买入1%的三星火灾海上保险股份和三星SDI 股份，总计金额约2,000亿韩元(1.78亿美元)。

三星火灾海上保险和三星SDI都是三星物产 股东。而三星物产的股东Elliott一直致力阻止三星物产和第一毛织 间的80亿美元合并案。

三星SDI和Elliott均拒绝置评。(完) (编译 张若琪 审校 许娜)