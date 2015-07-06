香港个股：现代牧业拟向KKR及鼎晖收购山东两合资牧场，总价19亿港元

路透香港7月6日 - 中国最大的原奶生产商--现代牧业 周一宣布，将以总代价约19.1亿港元向美国私募基金--KKR 及鼎晖投资收购两个在山东经营的合资牧场，公司将以发行新股悉数支付代价。完成后，KKR及鼎晖将合共持有现代牧业9%扩大后已发行股本。

现代牧业的声明称，将按每股4港元向卖方Success Dairy发行约4.774亿股新股，支付收购代价。

是次收购的两个合资牧场，为现代牧业与KKR和鼎晖投资的合营--Success Dairy于2013年投资的，当时总投资1.4亿美元。完成收购后，现代牧业将全资拥有该两个牧场。

现代牧业表示，是次收购的牧场处于快速增长期和奶牛群扩张期，收购事项将促使公司之未来增长。

两个牧场位于山东省，分别饲养约9,085及7,183头牛。

KKR去年9月出售其所持余下现代牧业的股份，每股3.7港元，套现约8,000万美元。

蒙牛乳业 为现代牧业的主要股东。

现代牧业早盘初段股价持平于2.58港元，过去一个月累计跌逾16%。（完）

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