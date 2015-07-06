台湾股市：盘中小跌，观望中国股市和希腊发展

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月6日 - 台湾股市周一盘中小跌，在中国公布多项重磅利好救市，及希腊公投反对国际救助条款后，此间投资人也采取观望姿态。
0143GMT，台股加权股价指数 跌0.2%，报9,340.70点，表现略好于亚洲其他股市。台股上周五收低0.22%至9,358.23点。
中国股市过去三周重跌30%，但周一早盘中上涨4.59%。相关报导请参阅 。
这帮助纾解投资人对希腊可能退出欧元区的不安。
金融保险类指数 跌0.5%，电子类指数 跌0.3%。
但运输类指数 上扬1.51%，成为盘面一大亮点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。