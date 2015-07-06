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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 10:07 BJT

台湾股市：盘中小跌，观望中国股市和希腊发展

路透台北7月6日 - 台湾股市周一盘中小跌，在中国公布多项重磅利好救市，及希腊公投反对国际救助条款后，此间投资人也采取观望姿态。

0143GMT，台股加权股价指数 跌0.2%，报9,340.70点，表现略好于亚洲其他股市。台股上周五收低0.22%至9,358.23点。

中国股市过去三周重跌30%，但周一早盘中上涨4.59%。相关报导请参阅 。

这帮助纾解投资人对希腊可能退出欧元区的不安。

金融保险类指数 跌0.5%，电子类指数 跌0.3%。

但运输类指数 上扬1.51%，成为盘面一大亮点。(完)

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