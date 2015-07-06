日本股市：日经指数盘中下挫1.4%，金融和出口类股领跌

希腊公投结果打压欧元下挫，避险货币日圆兑美元 自122.775日圆反弹至121.700日圆，拖累出口类股。本田汽车 跌1.8%，Panasonic 跌2.2%。

“这对希腊是个严重的问题，但多数人认为其对全球经济和日本股市的影响有限，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师Norihiro Fujito称，“与2011和2012年的欧洲危机不同，欧洲央行此次已经建立起了重要的安全网。”

据知情人士周日表示，欧洲央行决策人士或仍将以目前有限的水平对希腊的银行提供紧急融资。

日本央行总裁黑田东彦称，希腊公投后日本央行将关注市场动向。他还重申，为了实现2%的通胀目标，日本央行将尽可能长时间地维持大规模货币刺激政策。

Fujito说：“鉴于黑田东彦已就刺激政策发话，市场预计如果市场维持低位，日本央行下午可能将买入上市交易基金(ETF)。”

东芝 表现不及大盘，该股下挫5%，市场担心对该公司以往会计操作的调查将发现比预期更多的违规行为。

据知情人士周六称，东芝或需要减记1,000亿日元(合8.18亿美元)的以往收益，较之前预期超出一倍多。

东证股价指数 跌1.2%，至1,631.75点，33个分类指数全线下跌。