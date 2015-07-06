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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 10:25 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交投走贬，希腊公投结果引发避险需求

路透台北7月6日 - 台币兑美元 周一盘初实质交投走贬。交易员表示，希腊公投显示反对援助，金融市场避险需求升温，早盘台币随韩元略见走贬。

汇银人士指出，外资一早即见汇出需求，不过大型公股银行则适时供应美元流动性，使得台币兑美元止稳在30.92-30.95价位附近。盘中将观察外资在台股的动向，待下午买卖超数据公布后，留意是否有进一步汇出需求。

〞早上都碰到大型行库，不知道背后是央行还是出口商。〞一位银行交易员表示。

另一银行交易员则称，希腊债务问题有进一步升温的可能，在避险需求升温带动下，台币实质价位有向31.00寻求支撑机会。

台币早盘实质交易区间落在30.920-30.965；上日交易区间在30.850-30.912。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘收敛；一个月美元/台币远汇 暂报30.910/30.930，上日收在30.855。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.920-31.00

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