台湾汇市：台币盘初实质交投走贬，希腊公投结果引发避险需求

汇银人士指出，外资一早即见汇出需求，不过大型公股银行则适时供应美元流动性，使得台币兑美元止稳在30.92-30.95价位附近。盘中将观察外资在台股的动向，待下午买卖超数据公布后，留意是否有进一步汇出需求。

另一银行交易员则称，希腊债务问题有进一步升温的可能，在避险需求升温带动下，台币实质价位有向31.00寻求支撑机会。