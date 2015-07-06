台湾汇市：台币盘初实质交投走贬，希腊公投结果引发避险需求

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月6日 - 台币兑美元 周一盘初实质交投走贬。交易员表示，希腊公投显示反对援助，金融市场避险需求升温，早盘台币随韩元略见走贬。
汇银人士指出，外资一早即见汇出需求，不过大型公股银行则适时供应美元流动性，使得台币兑美元止稳在30.92-30.95价位附近。盘中将观察外资在台股的动向，待下午买卖超数据公布后，留意是否有进一步汇出需求。
〞早上都碰到大型行库，不知道背后是央行还是出口商。〞一位银行交易员表示。
另一银行交易员则称，希腊债务问题有进一步升温的可能，在避险需求升温带动下，台币实质价位有向31.00寻求支撑机会。
台币早盘实质交易区间落在30.920-30.965；上日交易区间在30.850-30.912。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘收敛；一个月美元/台币远汇 暂报30.910/30.930，上日收在30.855。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.920-31.00
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--《专题新闻快速浏览》--中国出重拳稳定股市 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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