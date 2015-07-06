中国债市动态：现券收益率及IRS明显下行，IPO暂停料致资金回流债市

路透北京7月6日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率及IRS(利率互换)明显走低，中短端尤为明显；一方面股市疲弱不堪催升避险情绪，不少配资资金恐逐步离场，而管理层重拳出手救市，包括新股IPO暂停等，打新基金暂无用武之地亦有利于资金回流债市，并推动收益率下行。

交易员指出，中国政府周末祭出新一轮的股市“救市”政策亦令市场流动性宽松预期升温，同时二季度经济数据预期较差，均有利于债市后市；而希腊公投反对救助条款，但对中国债市影响暂有限。

“(收益率下行)直接原因就是打新资金(可能要)回来了呗，而且股市牛市的确定性变差了。”华东一银行交易员说。

中国监管层周末联合出重拳救市。证监会宣布暂停新股IPO，同时中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金） 提供流动性支持。

剩余期限近三年的国开行固息债150207券最新报价 在3.4990%/3.49%，上日尾盘为3.5650%/3.5550%；剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.08%/4.0550%，上日尾盘为4.0950%/4.0805%。

北京一银行交易员指出，市场风险偏好的下降，加上股市前期杠杆资金离场提升资金的债市配置需求，“长期来说政府还要靠债市活着呢，债是根本。”

中金公司债券团队认为，新股打新基金很大一部分是银行理财资金的对接，在IPO暂停后，这些打新基金的资金需要重新寻找出路，银行理财可能会很快赎回这些打新基金的资金，进行重新分配。

中金指出，近期跟银行理财的交流也显示下半年银行理财可能增加债券的配置。此外，保险和财务公司等其他参与打新的金融机构也会重新配置此前的打新资金。这些资产可能较大一部分会分配到债券类的产品当中。这会对债市带来新增的资金，改善供需关系。