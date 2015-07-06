台湾债市：10年公债殖利率区间微幅偏跌，因希腊公投反对纾困方案

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月6日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周一早盘区间微幅偏跌。交易员表示，由于希腊公投结果反对纾困方案，带动104/5殖利率盘初趋跌靠向1.50%，不过该券殖利率已接近区间低位，令市场追价意愿较显薄弱，今日料暂在1.50%附近窄幅波动。
他们并指出，目前五年公债104/9期增额券 发行前交易仍显淡静，盘初因希腊公投结果而微幅走跌，该券盘初殖利率跌幅不若10年券104/5深，短线市场观望气氛较趋浓厚。
〞希腊问题对台债影响比较小。〞一位大型证券台债交易员说。
交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.495%-1.51%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.01%。
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--《综述》希腊公投初步结果显示，“反对”票占压倒性多数 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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